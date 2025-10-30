ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ

ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

Badshah and Davido
Badshah and Davido (Photo: Song Poster)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਰੈਪਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਅਫਰੋਬੀਟਸ ਸਟਾਰ ਡੇਵਿਡੋ, ਜੋ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਗਾਣਾ 'ਵਲਹਾ ਵਲਹਾ' ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਸਟੂਡਿਓ ਸੰਗੀਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਵਿਡੋ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਫਾਲ' ਅਤੇ 'ਇਫ' ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਅਫਰੋਬੀਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗੀਤ ਸੰਯੋਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗਾ।

ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜੀਵੰਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸੰਗੀਤਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ।"

TAGGED:

BADSHAH AND DAVIDO NEW SONG
DAVIDO NEW SONG WITH BADSHAH
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡੋ
UPCOMING PUNJABI SONG
POLLYWOOD LATEST NEWS

