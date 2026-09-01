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ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਸੀਨਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਤਲਾਕ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਤਲਾਕ (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 1:23 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੈਪਰ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਖੀ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ (Pic Credit: Instagram)

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਤਲਾਕ

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਖੀ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ।" ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਖੀ ਦੇ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਖੀ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰੈਪਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਕਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੋਸਤੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਖੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੋੜੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਖੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ?" ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਖੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ?

ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਟਟੀਰੀ' ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

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BADSHAH AND ISHA RIKHI
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