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ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣਗੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 10:18 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਲਈ ਅਪਣੀ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਸੱਜਿਆ ਗਾਣਾ 'ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ' ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਮਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੱਬੂ ਮਾਨ
ਬੱਬੂ ਮਾਨ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਲਈ ਲਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਖੁਦ ਅਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੀਖਣ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਲਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਐਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁੜਾਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੰਗ ਲਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

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