ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ, ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਗੇ ਦਿਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੂਤਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਵਿੱਚ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
Published : November 27, 2025 at 4:01 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ' ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਗਾਇਕ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੂਤਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।
'ਚੋਪਾਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਕਾਂਕਸ਼ਾਂ ਸਰੀਨ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਮਨੀ ਕੁਲਾਰ, ਜੀਤੂ ਸਰਾਂ, ਡਿੰਪਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਘੀ', 'ਮਿਸਟਰ ਐੰਡ ਮਿਸਿਜ 420', 'ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ', 'ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ', 'ਪੋਸਤੀ', 'ਮਾਂ', 'ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ', 'ਸਾਹੀ ਮਾਜਰਾ', 'ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਲਾਣਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
