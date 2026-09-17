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ਫਿਲਮ "ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਟਾਣੂ" ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਵਾਜ਼

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗੀਤ "ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਗੀਤ "ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" ਰਿਲੀਜ਼
ਨਵਾਂ ਗੀਤ "ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" ਰਿਲੀਜ਼ (Pic Credit: Poster/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 3:25 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਟਾਣੂ" ਦੇ ਗੀਤ "ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ "ਅਸਲੀ" ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।

ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ "ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਟਾਣੂ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

"ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ।" "ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਗੁਲਾਮ" ਗੀਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਕੱਕੜ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦਿ ਰਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੁਨਾਲ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।

'ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਗੁਲਾਮ' ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀਪਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਛੋਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਜਵਾਨੀ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਜ਼ੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 7 ਗੀਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚੇਤ ਟੰਡਨ, ਪਰੰਪਰਾ ਟੰਡਨ, ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ, ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ, ਪਾਪੋਨ, ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ, ਮਧੁਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਲਤਮਸ਼ ਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸੁਮਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਪੂਰਵ ਸਿੰਘ ਕਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਵਨੀਕਾ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਫਾਰਸ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵਨਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ।

"ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਟਾਣੂ" ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ, ਆਫੀਆ ਸਈਦ, ਅਪਾਰਸ਼ਕਤੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਵਿਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਟਾਣੂ" 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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B PRAAK NEW SONG
ISHQ KA GHULAAM SONG
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ
ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਟਾਣੂ
PREM KEETANU

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