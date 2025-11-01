ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲਾਟਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 1 ਰੁਪਿਆ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 10:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਵਿੱਕੀ ਡੋਨਰ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਡਰਾਉਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਥੰਮਾ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ 'ਅੰਧਾਧੁਨ' ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ।"
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ
'ਵਿੱਕੀ ਡੋਨਰ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 'ਦਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਇਸ਼ਾ', 'ਬਧਾਈ ਹੋ', 'ਆਰਟੀਕਲ 15', 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ', 'ਬਾਲਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋ 2' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: