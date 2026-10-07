ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ, ਪੀਤੀ ਲੱਸੀ-ਚਲਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 12:47 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। "ਬਾਲਾ" ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਦੇਖਿਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਸਰ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਡੈਨਿਮ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ "ਉੜਤਾ ਤੀਰ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ।
ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਉੜਤਾ ਤੀਰ" ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਸੂਸ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ, ਰਾਮ ਕਪੂਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਰੋਵਰ, ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ, ਸੁਹੇਲ ਨਈਅਰ, ਰਘੁਬੀਰ ਯਾਦਵ, ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਕਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਆਨੰਦ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਪਿਲਗਾਂਵਕਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
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