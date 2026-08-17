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Box Office Collection: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ?

'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਆਵਾਰਾਪਨ 2 ਅਤੇ ਬਟਵਾਰਾ 1947
ਆਵਾਰਾਪਨ 2 ਅਤੇ ਬਟਵਾਰਾ 1947 (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 1:45 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 2026 ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਇੱਕੋਂ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਅਤੇ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਨਿਤਿਨ ਕੱਕੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕਮਾਈ

ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 5.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 13.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ।

ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਘੱਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੇ 7.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਕੱਕੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 26.50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37.11 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ।

'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਦੀ ਕਮਾਈ

ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਟਾਰਰ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਕਵਲ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 33.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਵਾਰਾਪਨ' ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 55.75 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ 66.90 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ 72.90 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ।

ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 33.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੇ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 81.75 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2', ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 72.9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 110.10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਤਿਨ ਕੱਕੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 2007 ਦੀ 'ਅਵਾਰਪਨ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਮ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਫੀਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੱਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।

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AWARAPAN 2 AND BATWARA 1947
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AWARAPAN 2 BOX OFFICE COLLECTION
ਆਵਾਰਾਪਨ 2 ਅਤੇ ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਦੀ ਕਮਾਈ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ

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