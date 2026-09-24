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ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਵਾਰਿਸ’ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖਾਸ ਯਾਦ

ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ "ਵਾਰਿਸ" ਲਈ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ।

ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਯਾਦ
ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਯਾਦ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 12:45 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ "ਵਾਰਿਸ" ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੇ 2 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਿਸ' (1988) ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦ।"

ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ।"

ਰਵਿੰਦਰ ਪੀਪਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ "ਵਾਰਿਸ" 1988 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ, ਰਾਜ ਬੱਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕਿਰਨ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ "ਕਰੇ ਹਾਥੀ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। "ਵਾਰਿਸ" ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ 'ਪਾਰੋ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਦੁਆਰਾ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਡਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 1971 ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 'ਰੇਸ਼ਮਾ ਔਰ ਸ਼ੇਰਾ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ। 'ਵਿਧਾਤਾ', 'ਸ਼ਕਤੀ', 'ਹੀਰੋ', 'ਮੇਰੀ ਜੰਗ' ਅਤੇ 'ਨਗੀਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ', 'ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ', 'ਰਾਮ ਲਖਨ', 'ਤ੍ਰਿਦੇਵ', 'ਘਾਇਲ', 'ਸੌਦਾਗਰ', 'ਦਾਮਿਨੀ' ਅਤੇ 'ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ' ਤੱਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ।

ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ' (1987) ਵਿੱਚ 'ਮੋਗੈਂਬੋ' ਦਾ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 'ਘਾਇਲ' ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਰਾਏ, ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਦੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ', 'ਵਿਰਾਸਤ', 'ਗਰਦੀਸ਼', 'ਘਾਤਕ' ਅਤੇ 'ਪਰਦੇਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੂਰੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਾਥ ਸਾਥ', 'ਮਸ਼ਾਲ', 'ਗੁਲਾਮ', 'ਖਾਮੋਸ਼', 'ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ', 'ਕਬਜ਼ਾ', 'ਡੈਡੀ', 'ਅਵਾਰਗੀ', 'ਅਗਨੀਪਥ', 'ਆਸ਼ਿਕੀ ਔਰ ਸੜਕ', 'ਦਿਲ ਨਹੀਂ', 'ਬਹਿਸ਼ਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

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AVTAR GILL AND AMRISH PURI
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ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
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