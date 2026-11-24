ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ 'ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 10:31 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ (ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ) ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਡੀਜੇ ਗਿਗ' ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਈਸ਼ਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
"ਦੋਸਤੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਡੀਜੇ ਗਿਗ' ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਓ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੀਜੇ ਗਿਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 'ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗੀਤ' ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਐਡੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 18' ਫੇਮ ਰਜਤ ਦਲਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਰਜਤ, ਜੋ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਜਤ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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