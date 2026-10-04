ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣੋ...
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2026 at 4:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਂਬਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ "ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ" ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੀਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026 ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸੀ21 ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
'ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਰੇਸ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨਾਇਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ 19ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੰਬੋਰੀ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ।"
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਟੂਰ BookMyShow ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ BookMyShow 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੂਰ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਾ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।