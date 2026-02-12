ETV Bharat / entertainment

ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ।

Jyoti Noora house
ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਖ਼ਸ਼, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਤਸਵੀਰਾਂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 12, 2026 at 8:40 AM IST

2 Min Read
ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਸੰਤ ਕੁੰਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਏਡੀਸੀਪੀ ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। (ETV Bharat)

ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 9:20 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

"ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ"

ਏਡੀਸੀਪੀ ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਖ਼ਸ਼ (ETV Bharat)

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਏਡੀਸੀਪੀ ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵਾਇਰਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰੌਕੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਬਸੰਤ ਕੁੰਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਏਡੀਸੀਪੀ ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਏਡੀਸੀਪੀ ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹੋਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

