ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਐਲਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।

ASHUTOSH RANA
ASHUTOSH RANA (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 5:15 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ASHUTOSH RANA
ASHUTOSH RANA (ETV Bharat Special Arrangement)

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪਲੇ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋ ਵੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਵਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਆਰ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। 'ਫੈਲੀਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ' ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਲੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਰਾਹੁਲ ਭੂਚਰ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਾਤਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

