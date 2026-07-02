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ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ
ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 1:31 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19' ਫੇਮ ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ
ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ (Photo: IANS)

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਾਈਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੇਟ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਨੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 'ਨਜ਼ਰਾਂ' ਖੁਸ਼ੀ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ।"

ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ
ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ (Photo: IANS)

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਦਿਲੀਪ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਲੌਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਨੂਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 3.5 BHK ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਲੌਗ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ
ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ (Photo: IANS)

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸ਼ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਫਲ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ', 'ਨਾ ਬੋਲੇ ​​ਤੁਮ ਨਾ ਮੇਂਨੇ ਕੁਛ ਕਹਾਂ', 'ਯੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ', 'Patiala Babes' ਅਤੇ 'ਸੁਮਨ ਇੰਦੋਰੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ
ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ (Photo: IANS)

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

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