ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ: ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ ਭਜਨ, ਦਾਲ-ਬਾਟੀ-ਚੁਰਮਾ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਵਾਦ

1974 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਦੁਰਗ ਦੇ ਮੀਰਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

CHITTORGARH FORT
2012 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ (Photo Courtesy- Ravindra Chaturvedi)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 12, 2026 at 8:23 PM IST

ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀਆਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਚਿਤੌੜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 1974 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਨੇ ਚਿਤੌੜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

1974 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ (Photo Courtesy- JP Bhatnagar And Ravindra Chaturvedi)

ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ-ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਉਹ ਗਰਮ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੰਘੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਊਸ਼ਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਪਾਇਲਟ ਹੇਮੰਤ ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਰੁਕੀ, ਤਾਂ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ "ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਤਾ ਦੀਦੀ ਨੇ" ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਹੀ ਨੇ।

ਦਾਲ-ਬਾਟੀ ਅਤੇ ਚੁਰਮਾ ਖਾਧਾ

ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਲਿਸਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗ ਦੇ ਮੀਰਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਏ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ। ਦੁਰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ-ਬਾਟੀ ਅਤੇ ਚੁਰਮਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਡਨਪੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਦਾਲ-ਬਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਟਨਾਗਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

2012 ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਊਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੂਰਿਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (RTDC) ਹੋਟਲ ਪੰਨਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੰਭਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਪਦਮਿਨੀ ਮਹਿਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫੇਰੀਆਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

