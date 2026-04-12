ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ, 12,000 ਗੀਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ASHA BHOSLE
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ (PTI)
Published : April 12, 2026 at 4:36 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਅੱਜ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਹ ਸੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਰੌਕ ਐਂਡ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਗਣਪਤ ਰਾਓ ਭੋਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ.ਡੀ. ਬਰਮਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।

ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ "ਏਕ ਮੈਂ ਔਰ ਏਕ ਤੂੰ" ਅਤੇ "ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ" 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੱਕ ਸਟੈਪ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12,000 ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ 1943 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ "ਮਾਝਾ ਬਾਲ" ਲਈ ਸੀ। ਉਹ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗੀਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਬਣ ਗਈ।

ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ।

ਲਤਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੀਲੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ "ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ" ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ।

ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਕਲੱਬ ਗੀਤਾਂ, ਕੈਬਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓ.ਪੀ. ਨਈਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਈਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨਇਆ ਦੌਰ" ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਜਯੰਤੀਮਾਲਾ ਲਈ ਗਾਇਆ। ਗੀਤ "ਮਾਂਗ ਕੇ ਸਾਥ ਤੁਮਹਾਰਾ" ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਲਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਵਕਤ" ਅਤੇ "ਗੁਮਰਾਹ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਆਰ.ਡੀ. ਬਰਮਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ 1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। "ਪਿਆ ਤੂ ਅਬ ਤੋ ਆਜਾ" ਅਤੇ "ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ" ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਚੰਚਲ, ਕਦੇ ਬਾਗ਼ੀ, ਕਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੱਕ, ਵਿਨਾਇਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਅਭੀ ਨਾ ਜਾਓ ਛੋਡ ਕਰ', "ਇਨ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਮਸਤੀ", "ਦਿਲ ਚੀਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ", "ਪਿਆ ਤੂ ਅਬ ਤੋ ਆਜਾ", "ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਲੋਗੋਂ ਕੋ" ਅਤੇ "ਜ਼ਰਾ ਸੇ ਝੂਮ ਲੂੰ ਮੈਂ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਧੂਬਾਲਾ, ਜ਼ੀਨਤ ਅਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜੋਲ, ਉਰਮਿਲਾ ਮਾਤੋਂਡਕਰ ਅਤੇ ਪਦਮਿਨੀ ਅਤੇ ਵੈਜਯੰਤੀਮਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ।

8 ਸਤੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਿਤਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਤਾ, ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੀਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਿਰਦੇਨਾਥ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਮਰਾਠੀ ਗੀਤ "ਚਲਾ ਚਲ ਨਵ ਬਾਲਾ" 1943 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਮਾਝਾ ਬਾਲ" ਲਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 1948 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਚੁਨਰੀਆ" ਦੇ ਗੀਤ "ਸਾਵਨ ਆਇਆ" ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ।

ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ "ਆਸ਼ਾ" ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਆਏ ਜਾਰਜ ਦੇ ਗੀਤ "ਬੋ ਡਾਊਨ ਮਿਸਟਰ" ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬੁਆਏ ਬੈਂਡ ਕੋਡ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਦ ਵਾਦਕ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਲਬਮ "ਲੈਗੇਸੀ" ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੈਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੌਪ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1997 ਦੀ ਗੈਰ-ਫਿਲਮੀ ਐਲਬਮ "ਜਾਨਮ ਸਮਝਾ ਕਰੋ", ਜੋ ਕਿ ਲੈਸਲੀ ਲੁਈਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲਾ ਗੀਤ "ਰਾਤ ਸ਼ਬਨਮੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕਭੀ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਓ" 'ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ "ਯੂ ਆਰ ਦ ਵਨ ਫਾਰ ਮੀ" ਅਤੇ "ਹਾਨ ਮੈਂ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੂੰ" 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਯੂ ਹੈਵ ਸਟੋਲੇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ: ਸੌਂਗਸ ਫਰਾਮ ਆਰ.ਡੀ. ਬਰਮਨਜ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ" ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰੈਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੁਆਰਟੇਟ ਕ੍ਰੋਨੋਸ ਕੁਆਰਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ 750,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ।

ASHA BHOSLE

