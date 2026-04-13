ਧੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਸੀ ਗਾਇਕਾ

ਧੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਸੀ ਗਾਇਕਾ
ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਈ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 3:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਤਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਭੈਣ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੀਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ
ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਨੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ਮਾਈ (2013) ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਸ਼ਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲਈ ਗਲਿਸਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਮਾਈ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
'ਮਾਈ' ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
"ਮਾਈ" ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਪਦਮਿਨੀ ਕੋਲਹਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-