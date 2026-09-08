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ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦਾ ਜਾਦੂ, ‘ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਨੇਰੇ’ ਸਣੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ

ਜੇਕਰ ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।

ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ
ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 1:19 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 8 ਸਤੰਬਰ 1933 ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਂਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਦੀਵੀ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ‘ਦੱਸ ਮੇਰਿਆਂ ਦਿਲਵਰਾਂ ਵੇ’, ‘ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਨੇਰੇ’, ‘ਚਰਖ਼ੇ ਦੀ ਘੂੰ-ਘੂੰ’, ‘ਬਣ ਕੇ ਮੌਰਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ’ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ-ਧੁਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਗੀਤਾਂ ਤੱਕ, ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੇਗੀ।

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