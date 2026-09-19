ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਮਲ ਅਹਿਸਾਸ, ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ' ਰਿਲੀਜ਼
ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 10:06 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਲੇਬੈਕ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਅਸੀਸ ਕੌਰ, ਜੋ "ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ", "ਬੋਲਨਾ", "ਵੇ ਕਮਲਿਆ" ਅਤੇ "ਅੱਖ ਲੜ ਜਾਵੇ" ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਗੀਤ "ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ" ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੀਤ ਸ਼ੇਖਰ ਰਵਜਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਿਆ ਸਰਈਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ""ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ" ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਵਜਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।"
"ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ" ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖਰ ਰਵਜਿਆਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " 'ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ' ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਬਲ, ਗਰੁੜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।"
ਪ੍ਰਿਆ ਸਰਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, " 'ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ' ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਰ ਰਵਜਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਨੋਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।" 'ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ' ਗਰੁੜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ।
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