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ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਦਾ ਗੀਤ 'ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ', ਰੁਮਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਂਡੇ

ਗਾਇਕਾ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ 'ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ (Pic Credit:ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 10:20 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਸੀਸ ਕੌਰ 'ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟਾਰ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਂਡੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਰੁਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੁਮਾਂਸ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਰਮ ਰੁਮਾਂਸ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਜੋੜੀ ਹੈ।"

ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਸਾਨੂੰ 'ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।"

ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਸ਼ਾ, ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਈਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਏਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਡੈਡੀ ਬੀਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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ASEES KAUR

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