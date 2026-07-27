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ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Arshdeep Singh Relationship with Actor Model Samreen Kaur
Arshdeep Singh Relationship with Actor Model Samreen Kaur (Pic Credit: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 10:24 AM IST

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Updated : July 27, 2026 at 11:09 AM IST

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Arshdeep Singh Relationship with Actor Model Samreen Kaur: ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ-ਮਾਡਲ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਮਰੀਨ ਨਾਲ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਾਈ ਪਰਸਨ।"

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ

ਸਮਰੀਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ 7 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2018 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਸਮਰੀਨ ਨੇ ZEE5 ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ '83' ਅਤੇ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰੀਨ ਨੂੰ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 'ਬਾਵਲਾ' ਅਤੇ 'ਤੁਝੇ ਭੂਲਨਾ ਤੋ ਚਾਹਾ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਕਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਜੋੜੀ

ਇਹ ਚਰਚਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮਰੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਚਲਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

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Last Updated : July 27, 2026 at 11:09 AM IST

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