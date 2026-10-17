ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 9:52 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸਾਜ਼ ਸਿਨੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੱਕਣਾ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ, ਡੇਵੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬਲੈਕੀਆ' ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰਿਆ ਦਾਇਰਾ ਫਿਲਮੀ ਦਾਇਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਅਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਛਾਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ 'ਨਿਸ਼ਾਨਾ' ਅਤੇ 'ਤੁਫੰਗ' ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ 'ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮ.ਟੀਵੀ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਡੇਟ ਇਨ ਡਾਰਕ' ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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