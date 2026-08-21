Actor Car Accident: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 5:04 PM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ 'ਮਿਲੇ ਜਬ ਹਮ ਤੁਮ' ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੁੰਬਕ' ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ।"
"ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜੁਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚੁੰਬਕ' ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਦੇਵੇਨ ਭੋਜਾਨੀ, ਹੈਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਨਸੀ ਪਾਰੇਖ, ਸੁਮਿਤ ਵਿਆਸ, ਸੰਦੀਪਾ ਧਰ, ਸੁਮਿਤ ਰਾਘਵਨ, ਅਨੰਤ ਵੀ. ਜੋਸ਼ੀ, ਅਮਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ, ਡੇਲਨਾਜ਼ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਆਊਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਡਿਨਰ ਨੂੰ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ-ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 2013 ਤੋਂ ਨੇਹਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਯਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
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