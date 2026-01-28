ETV Bharat / entertainment

ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ (Photo: IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ?

ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, "ਗਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ (Photo: Instagram)

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਹੁਣ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ ਹੈ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਮਰਡਰ 2" ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਬੈਕ ਗੀਤ "ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ" ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ 2009 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

