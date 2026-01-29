ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਟਾਰ

ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਟਾਰ
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
Published : January 29, 2026 at 10:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਤੱਕ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪਿਤਾ ਕੱਕੜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਂ ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਗੁਰੂਕੁਲ (2005) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਿਲਮੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ 'ਮਰਡਰ 2' ਦੇ ਗੀਤ 'ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਲੇਬੈਕ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮੋੜ
ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਅਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ 2013 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਆਸ਼ਿਕੀ 2" ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਓ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਸਟਾਰਰ "ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ" ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੀਤ "ਰਾਬਤਾ" ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਆਸ਼ਿਕੀ 2" ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ "ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ" ਗੀਤ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਲਈ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਓ ਸਜਨੀ", "ਕੇਸਰੀਆ", "ਬਿਨਤੇ ਦਿਲ", "ਤੁਝੇ ਕਿਤਨਾ ਚਾਹਨੇ ਲੱਗੇ ਹਮ" ਅਤੇ "ਘੇਰਾ ਹੂਆ" ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਰਿਜੀਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤਾਰਾਪੀਠ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਿਜੀਤ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 66ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਪਦਮਾਵਤ" ਦੇ ਗੀਤ "ਬਿਨਤੇ ਦਿਲ" ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 70ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ" ਦੇ ਗੀਤ "ਕੇਸਰੀਆ" ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੋਂਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਿਜੀਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 414 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ।
