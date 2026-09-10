ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇਖਣਗੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇਖਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 10:03 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਗਾਇਕ ਅਤੇ "ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ" ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ। ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ" ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਹਨ।
ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ 2005 ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ" ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ, ਕਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੈ।"
Arijit Singh comes in support of Rockstar #QaziTouqeer he knows him from Gurukul.👏👏— Mr.Convince (@Tusaluja) September 9, 2026
Arijit said, he watching Big Boss for first time in his life.... pic.twitter.com/3fhpk0i3OW
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਡਾਇਲਾਗ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੌਕਸਟਾਰ ਹਾਂ।" ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Qazi was right when he said— S.🇵🇸 (@kanyakuwanri) September 8, 2026
" i am a rockstar baby"
carrying episode single handedly #biggboss20 pic.twitter.com/EVkcw1GAJV
ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਰਿਜੀਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਆਗੰਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਿਜੀਤ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹਨ।"
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸ਼ੋਅ "ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ" ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।
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