ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਏਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਆਰਿਫ਼ ਲੁਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ' ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 3:40 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਆਰਿਫ਼ ਲੁਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੋ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਸਟਾਰਮੂਨ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਚਕੌਰਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਆਰਿਫ਼ ਲੁਹਾਰ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ 'ਜਿੰਦੂਆ' ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜੈ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਫਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਿੰਗ ਬੀ ਚੌਹਾਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੰਝੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
