ਕੀ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਆਹ? ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ

ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 1, 2026 at 2:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਲੌਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਨਿਆ (@tanyaa.yaaa) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਵਿਆਹ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝੂਮਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੇਜ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ?"

ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਕਿਸ ਲਈ?" ਜਦੋਂ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ...ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨੇ 'ਗੀਤਾ ਗੋਵਿੰਦਮ' (2018) ਅਤੇ 'ਡਿਅਰ ਕਾਮਰੇਡ' (2019) ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

