ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੰਗਣੀ
ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਠੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 4:14 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮੀਤ ਸੇਠੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਠੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕਠਿਆਂ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ।
ਫੋਟੋਆਂ ਉਸ ਖਾਸ ਪਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਗਲ੍ਹ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਨਵੇਂ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਪਲ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ"। ਸ਼ਿਬਾਨੀ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਧਾਈਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।" ਰਕੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮੀਤ ਸੇਠੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆਮਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯੋਗਿਤਾ ਬਿਹਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੀਕਸ਼ਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਯੋਗਿਤਾ ਅਤੇ ਆਰਿਆਮਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਡਨ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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