ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਪੂਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮੀਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

Published : January 22, 2026 at 10:46 AM IST

ਮੁੰਬਈ: 35 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਜੋੜੇ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮੀਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਟੌਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪਿਆਰ ਦੋਸਤੀ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਰਮੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੀਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪਰਮੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਰਚਨਾ

ਪਰਮੀਤ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।"

ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਰਾਤ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵਰਗਾ ਸੀਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੀਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਪਰਮੀਤ ਅਤੇ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ।"

ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮੀਤ ਸੇਠੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮੀਤ ਸੇਠੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਰਚਨਾ ਪਰਮੀਤ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਆਰਿਆਮਨ ਸੇਠੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

