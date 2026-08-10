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ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਏਆਰ ਆਮੀਨ
ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਏਆਰ ਆਮੀਨ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 9:40 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੇੱਨਈ ਦੇ ਗਿੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਠੀਪਾਰਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਆਰ ਆਮੀਨ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਏਆਰ ਅਮੀਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੋਅੰਬੇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੱਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਖ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਆਰ ਆਮੀਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।

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TAGGED:

AR RAHMAN SON CAR ACCIDENT
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ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਆਰ ਆਮੀਨ
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