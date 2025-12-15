ETV Bharat / entertainment

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੋਲੇ-ਇੱਕੋਂ ਜਿਹੇ ਪਰ ਵੱਖਰੇ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਨੇ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

AP Dhillon meeting cricketer Mohammed Siraj
AP Dhillon meeting cricketer Mohammed Siraj (Photo: Instagram@AP Dhillon)
Published : December 15, 2025 at 1:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸਟਾਰ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ "One of One India Tour 2025" ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਅ ਐਤਵਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੋਸਟ "ਡੀਐੱਸਪੀ ਢਿੱਲੋਂ" ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?" ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ "ਏਪੀ ਨਾਲ ਏਪੀ" ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕੋਂ ਜਿਹੇ ਪਰ ਵੱਖਰੇ।" ਅਣਕਿਆਸੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਐਕਸਕਿਊਜ਼', 'ਇਨਸੇਨ', 'ਸਮਰ ਹਾਈ', 'ਵਿਦ ਯੂ', 'ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਹਿੱਟਮੈਨ', 'ਐਸਟੀਐਫਯੂ', 'ਥੋੜੀ ਸੀ ਦਾਰੂ' ਅਤੇ 'ਵਿਦਆਊਟ ਮੀ' ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਫੇਕ" ਨਾਮਕ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ "ਐਕਸਕਿਊਜ਼" ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਯੂਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

2021 ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਜੂਨੋ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ "ਸਮਰ ਹਾਈ" ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

