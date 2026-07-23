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ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ, ਹੋਏ ਟ੍ਰੋਲ

ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Anushka Sharma and Virat Kohli
Anushka Sharma and Virat Kohli (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 10:35 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?" ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ।" ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਬਸ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖੋ।"

ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਮੂਹ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲ "ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਪੇਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਨ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

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