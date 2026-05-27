RCB ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਰਾਟ ਤੋਂ ਜੱਫੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ RCB ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ IPL 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਪਿਆਰ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 12:14 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ RCB ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ RCB ਨੇ IPL 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਇਸ ਲਵਿੰਗ ਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ RCB ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ IPL 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਪਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ RCB ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਵੂਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਹਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਰਦ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ IPL 2026 ਦੇਖਣ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ RCB ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।" ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਲ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ...ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।"

ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਬਾਰੇ

ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀਰੋ' ਸੀ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ।

