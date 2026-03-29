ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਫੇਮ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ

ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 29, 2026 at 12:47 PM IST

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਗ ਬੌਸ ਫੇਮ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤਿਕਾ ਨੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ..."

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਠ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤਿਕਾ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਤਿਕਾ ਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ।

ਯੂਕੇ 07 ਰਾਈਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੋਈਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਕਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹਨ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ 17 ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 7.82 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਸਦੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ।

