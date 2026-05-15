ਯੂਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੋ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਯੂਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਫਲੇਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ANUPAM KHER
ਯੂਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 1:05 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਲੋਰੀ' ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਫਲੇਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੋਤਮ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਰਿਅਰ ਤਜੁਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਲੋਰੀ' ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਲੋਰੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਈਸ਼ਾ ਮਾਰਜਾਰਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋਅ ਬਲਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਊਰੀ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘ ਲਈ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਫਲੇਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

