'ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ', ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪਿਆਰ
ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 12:35 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। "ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ" ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਪਹਿਲੂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਨੀਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੂਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਤਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਨੀਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ।" ਅਨੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨੂਪ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ "ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ" ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਉਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ "ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ" ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰਿਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ "ਸ਼ਾਕ: ਟਰੱਸਟ ਨੋ ਵਨ" ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ 2026 ਦੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ "ਦ ਵੌ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
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