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ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ
ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ (Pic Credit: IANS/ Facebook)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 1:54 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ "ਪੇਡੀ" ਵਿੱਚ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨੂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ?"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੀ? ਵਸਤੂਕਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਪੇਡੀ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਸਨਾ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ।

ਅਨੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਗਜ਼ਬ ਤਮਾਸ਼ਾ', 'ਕਿੰਗ ਅੰਕਲ', 'ਖਲ-ਨਾਇਕਾ', 'ਦ ਕਲਾਉਡ ਡੋਰ', 'ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ' ਅਤੇ 'ਰਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੀ 'ਆਸ਼ਕੀ'। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਜਿਊਲ ਥੀਫ' ਸੀ, ਜੋ 1996 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਆਗੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 1967 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜਿਊਲ ਥੀਫ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਸਨ। 1999 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਭਗ 29 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

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TAGGED:

ANU AGGARWAL ON WOMEN
ANU AGGARWAL FILMS
PEDDI CONTROVERSY
ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ
PEDDI CONTROVERSIAL SCENE

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