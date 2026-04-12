ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 12:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਤੀਜੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ' ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਗਰੇਵਾਲਜ਼ ਸਿਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਹੀਮੈਨ ਮੂਵੀਮੇਕਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਜਿਪੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਅਤੇ 'ਧਰਤੀ' ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
18 ਜੂਨ 2027 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸਰਪੰਚ' ਅਤੇ 'ਬੇਪਰਵਾਹ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' ਦੇ ਖਾਸ ਗੀਤ 'ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ' ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਵੱਖਰੇ-ਪਣ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
