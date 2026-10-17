IPL ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਸ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲਏਗੀ ਸੱਤ ਫੇਰੇ
2025 ਵਿੱਚ ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਵਿਆ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 11:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਰਵੀਚੰਦਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਈਓ ਕਾਵਿਆ ਮਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਵਿਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
ਕਾਵਿਆ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਰਵੀਚੰਦਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਕਾਵਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਾਨਿਥੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਵੇਰੀ ਮਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਾਵਿਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਵਿਆ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਰਵੀਚੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਿਰੁੱਧ ਰਵੀਚੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਵਿਆ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਰਵੀਚੰਦਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਆਹ? ਹਾਹਾ...ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ...ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।"
ਅਨਿਰੁੱਧ-ਕਾਵਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਦੀ "ਦਿ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼" ਅਤੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ "ਜੈਲਰ 2" ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਰਵੀਚੰਦਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: