'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਐਨੀਮਲ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਅੱਜ 'ਐਨੀਮਲ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 4:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਸਟਾਰਰ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਐਨੀਮਲ' ਨੇ ਵੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਾਂਗ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਐਨੀਮਲ' ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਐਨੀਮਲ' ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ 'ਐਨੀਮਲ'?
ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, "ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।" ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਭਿਆਨਕ, ਨਿਡਰ, ਅਭੁੱਲਣਯੋਗ, ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਮਾਂਚਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਅਨੁਭਵ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਐਨੀਮਲ' ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। 'ਐਨੀਮਲ' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 917 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਐਨੀਮਲ' ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਸੀਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਹੁਣ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਐਨੀਮਲ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਲਮ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
