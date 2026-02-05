'ਐਨੀਮਲ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਵਿਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

'ਐਨੀਮਲ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਵਿਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ ਨੇ 'ਐਨੀਮਲ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ ਨੇ 'ਐਨੀਮਲ ਪਾਰਕ' ਯਾਨੀ ਕਿ 'ਐਨੀਮਲ 2' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ 2023 ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਐਨੀਮਲ ਪਾਰਕ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਐਨੀਮਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਰੈੱਡੀ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਐਨੀਮਲ ਪਾਰਕ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਪਾਰਕ ਸਹੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਖਲਨਾਇਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
"ਬਰਫ਼ੀ" ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਐਨੀਮਲ ਪਾਰਕ" ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ (ਰਣਵਿਜੈ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਗ 1 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਣਵਿਜੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।"
