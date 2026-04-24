ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਲਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਲਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਲੇਰ' ਰਾਹੀਂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 5:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਲੇਰ' ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਭੰਬਲ ਬੀ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਆਫ ਬੀਟ ਸਿਨੇਮਾਂ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਨਰਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨਰਕ।' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਕੌਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਸੀਜਨ 2' ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੁਦਾ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
