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‘ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ’, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨਾਲ
ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨਾਲ (Pic Credit: IANS/Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 1:34 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਅੰਗਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਗਦ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ 80ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਹਰ ਅਤੇ ਗੁਰਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਿਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਹਰ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ...ਦੋਵੇਂ ਨੇਹਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ...ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ...ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...ਗੌਤਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅੰਗਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ...ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ...ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ।"

ਅੰਗਦ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। "ਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ...ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ... ਅੰਗਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ।"

ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਲਗੂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ "ਹਾਏ ਨੰਨਾ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ੌਰਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰਾ ਖੰਨਾ, ਜੈਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਪੁਲੀਕੋਂਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

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