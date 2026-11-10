ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 10:13 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਲਗੂ ਅਦਾਕਾਰ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਨਾ ਕੋਨੀਡੇਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਨਾ ਲੇਜਨੇਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ-ਪੋਲੇਨਾ ਅੰਜਨਾ ਪਵਨੋਵਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਸ਼ੰਕਰ ਪਵਨੋਵਿਚ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
Andhra Pradesh Deputy Chief Minister and well known Telugu actor Pawan Kalyan and his wife Anna Konidela have now announced that they are parting ways, ending their thirteen-year marriage . Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan, Anna Konidela part ways 🔗https://t.co/oAYdWaZJjT— IANS (@ians_india) November 10, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ।"
ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ (privacy) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।"
ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਕੋਨੀਡੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਕੋਨੀਡੇਲਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ।"
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