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ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਚਮਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਸੁੰਦਰੀਆਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਥਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ‘ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ (Pic Credit: Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 4:02 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ (Pic Credit: Special arrangement)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ‘ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਟੌਪ-10 ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਚਮਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ (ETV Bharat)

ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਟੈਲੇਂਟ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ (Pic Credit: Special arrangement)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਮੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ (Pic Credit: Special arrangement)

ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਣ। ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਪਲਬਧੀ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

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