41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 19, 2025 at 1:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਟਾਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪੇ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਇਮੋਜੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈੱਫ-ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ।" ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪੇ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੋਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਯ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਵਾਂਗ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
