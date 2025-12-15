ETV Bharat / entertainment

ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 15, 2025 at 3:09 PM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸੱਜਦਾ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਨਿਵਾਂਕਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਕਤ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਕਾਲਾ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਹਾਨੇ ਵਿਜ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।

ਪੁਰਾਤਨ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

