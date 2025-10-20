ETV Bharat / entertainment

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Amrit Maan
Amrit Maan (Photo: Special Arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਫੀਲਜ਼' ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ' ਅਤੇ 'ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼' ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਕੇਲ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਕਤ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਜਧਜ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜੁਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜਾਟ' ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਛਾਅ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

