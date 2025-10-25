ETV Bharat / entertainment

ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Armaan Gill and Arnaaz Gill new song
Armaan Gill and Arnaaz Gill new song (Photo: Song Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 12:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਮਾਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਰਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ' ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਚੇਰੋਨੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਟ੍ਰੈਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਉਕਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਸੰਗੀਤਕ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਪਣੇ ਕਈ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ ਭਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਰ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ', 'ਦੂਰੀਆਂ', 'ਵਾਏ', 'ਔਨਲੀ ਯੂ' ਅਤੇ 'ਹੇਅਰ ਮੀ ਕਾਲਿੰਗ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਕੇਲ ਉਪਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ARMAAN GILL AND ARNAAZ GILL SONG
AMRINDER GILL SONS SONGS
ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੇਟੇ
ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ਼
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਹਾਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਸਰ ? ਜਾਣੋ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਠ ਪੂਜਾ: ਜਾਣੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.